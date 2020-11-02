В Киеве неизвестные резали и ели собак: инцидент вызвал спор в сети

В спальном районе Киева люди увивали собак ради еды
В Киеве на этих выходных неизвестные зарезали несколько собак, чтобы их съесть. Мужчины были замечены в лесополосе столичного микрорайона Воскресенка.
Очевидцы сняли на камеру двух мужчин, но, когда они увидели, что их снимают, быстро собрали вещи и убежали. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
Пользователи сети бурно отреагировали на этот инцидент. При этом некоторые считают, что, нет ничего такого в том, что люди едят собак. Ведь многие добавляют в свой рацион мясо свиньи или коровы.
Напомним, в Ровно хозяин жестоко издевался над собакой и бил ее ногами в живот.
Мы также писали о том, что в Житомире женщина жестоко издевалась над собакой. Она вывесила животное в окно.