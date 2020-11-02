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В Киеве неизвестные резали и ели собак: инцидент вызвал спор в сети

Автор: Роман Мирончук

В спальном районе Киева люди увивали собак ради еды

В Киеве на этих выходных неизвестные зарезали несколько собак, чтобы их съесть. Мужчины были замечены в лесополосе столичного микрорайона Воскресенка.

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Очевидцы сняли на камеру двух мужчин, но, когда они увидели, что их снимают, быстро собрали вещи и убежали. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Пользователи сети бурно отреагировали на этот инцидент. При этом некоторые считают, что, нет ничего такого в том, что люди едят собак. Ведь многие добавляют в свой рацион мясо свиньи или коровы.

  • А что им можно предъявить? Они ж не человека ели. Разве что они может украли эту собаку;
  • Сумасшедший дом какой-то творится;
  • Я что-то пропустил? У нас уже запрещено есть животных?
  • А что не так? А если бы они поросенка резали, то были бы молодцами? То есть покупая в магазине мясо вы думаете оно такое выросло на грядке? Нет уж, это живое животное убили, причем жестоко убили;
  • Ну и пусть едят, если жрать нечего;
  • Моральные уроды;
  • Отправьте их в Корею;
  • Собака - щенок, домашняя, скорее всего потеряшка, вся побита, но, пока жива. Наблюдают ее ветеринары;
  • Скорее всего это бомжи и кто-то из них болен туберкулезом. Почему-то бытует мнение, что собачье мясо и жир лечат эту болезнь. Страшно, но это не первый случай.

Напомним, в Ровно хозяин жестоко издевался над собакой и бил ее ногами в живот.

Мы также писали о том, что в Житомире женщина жестоко издевалась над собакой. Она вывесила животное в окно.

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