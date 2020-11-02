В Киеве неизвестные резали и ели собак: инцидент вызвал спор в сети

В Киеве на этих выходных неизвестные зарезали несколько собак, чтобы их съесть. Мужчины были замечены в лесополосе столичного микрорайона Воскресенка.

Очевидцы сняли на камеру двух мужчин, но, когда они увидели, что их снимают, быстро собрали вещи и убежали. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Пользователи сети бурно отреагировали на этот инцидент. При этом некоторые считают, что, нет ничего такого в том, что люди едят собак. Ведь многие добавляют в свой рацион мясо свиньи или коровы.

А что им можно предъявить? Они ж не человека ели. Разве что они может украли эту собаку;

Сумасшедший дом какой-то творится;

Я что-то пропустил? У нас уже запрещено есть животных?

А что не так? А если бы они поросенка резали, то были бы молодцами? То есть покупая в магазине мясо вы думаете оно такое выросло на грядке? Нет уж, это живое животное убили, причем жестоко убили;

Ну и пусть едят, если жрать нечего;

Моральные уроды;

Отправьте их в Корею;

Собака - щенок, домашняя, скорее всего потеряшка, вся побита, но, пока жива. Наблюдают ее ветеринары;

Скорее всего это бомжи и кто-то из них болен туберкулезом. Почему-то бытует мнение, что собачье мясо и жир лечат эту болезнь. Страшно, но это не первый случай.

Напомним, в Ровно хозяин жестоко издевался над собакой и бил ее ногами в живот.

Мы также писали о том, что в Житомире женщина жестоко издевалась над собакой. Она вывесила животное в окно.