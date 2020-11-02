У Києві невідомі різали і їли собак: інцидент викликав суперечку в мережі

У спальному районі Києва люди увивали собак заради їжі
У Києві на цих вихідних невідомі зарізали кілька собак, щоб їх з'їсти. Чоловіки були помічені в лісосмузі столичного мікрорайону Воскресенка.
Очевидці зняли на камеру двох чоловіків, але, коли вони побачили, що їх знімають, швидко зібрали речі і втекли. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.
Користувачі мережі бурхливо відреагували на цей інцидент. При цьому деякі вважають, що немає нічого такого у тому, що люди їдять собак. Адже деякі додають у свій раціон м'ясо свині чи корови.
Нагадаємо, у Рівному господар жорстоко знущався з собаки і бив її ногами в живіт.
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