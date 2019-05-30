Не наша специализация: сыну известного юриста отказали в помощи в травмпункте

В больнице Киева ребенку отказались вытаскивать клеща (фото: коллаж РБК-Украина)

Врачи не захотели вытаскивать клеща у ребенка

В больнице Киева детские врачи отказались предоставить скорую медицинскую помощь ребенку. Об этом сообщила известный юрист Анна Маляр на своей странице в Facebook.

Женщина рассказала, что травмпункт Детской 7-й больницы Киева, который находится по адресу Подвысоцкого, 4Б, отказался извлечь клеща у ребенка.

Когда медработники узнали, что клещ находится на ноге ребенка, то отправили ее в другую больницу, аргументируя это тем, что у них челюстно-лицевой травмпункт.

"Я начинаю включать "юриста", до этого я уже звонила в скорую и мне сказали, что с таким вопросом нам обязаны помочь в любом травмпункте, никаких ограничений", - написала Анна.

Но ни на какие нормы закона медработники не обращали внимания. Более того, они придумали другую отговорку. По их словам, у них нет лаборатории и возможностей для исследования клеща, а это обязательно. Поэтому женщину с ребенком снова отправили в другую больницу.

Фото: facebook.com

Юрист отправилась с ребенком в детскую больницу Охматдет, в которой в час ночи оказалась очередь, но там принимают всех детей.

"И, главное, выяснилось, что никакой лаборатории и обязательного исследования клеща не нужно. Это на усмотрение родителей. Ключевое - это обследование ребенка", - рассказала Анна.

Кроме того, она посоветовала все быть осторожными, потому что ребенок подцепил клеща в киевском парке во время школьной прогулке.

Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.

В прошлом году, когда сына укусила собака, нас тоже от туда послали, поехали в Охматдет;

С ума сойти можно, чем клещ в ноге отличается от клеща в голове?

Скриншот с Facebook

Подтверждаю. "Травмпункт" в седьмой больнице только вывеска. Хорошо, что в "Охматдет" профессиональные врачи и качественная помощь. Но очереди, очереди...

У нас в пункте скорой у ребенка отказались вытаскивать клеща, так не умели.

Напомним, что Уляна Супрун подготовила медицинскую памятку для туриста.

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