В Киеве неадекват отомстил коммунальщикам за отсутствие горячей воды (фото)

Отсутствие горячей воды в Киеве вынудило пойти на крайние меры
В Киеве произошло чрезвычайное происшествие в одном из спальных районов. Мужчина бросил кирпич в коммунальную технику и сбежал. Об этом сообщает ресурс Киев Оперативный в Facebook.
Инцидент произошел в Соломенском районе в четверг, 19 сентября. Неадекват разбил лобовое стекло дорогостоящего эскаватора-погружчика JCB, стоимость которого превышает 2 млн гривен.
В Киеве мужчина напал на коммунальщиков (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Таким образом мужчина решил выразить протест против отсутствия горячей воды в квартире. Теперь хулигана разыскивают правоохранители.
"Мужчина бросил кирпич в коммунальщиков из-за того, что у него нет горячей воды. Кстати, вода так и не появилась, а мужчину уже ищут правоохранители", - сказано в сообщении.
В Киеве мужчина напал на коммунальщиков (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи сети в комментариях разделились во мнениях. Некоторые считают поступок правильным, а кое-кто считает, что экскаваторщик то тут ни при чем, и мог пострадать от действий неадеквата.
В Киеве мужчина напал на коммунальщиков (фото: facebook.com/KyivOperativ)
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