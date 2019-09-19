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У Києві неадекват помстився комунальникам за відсутність гарячої води (фото)

STYLERПодії    19.09.2019 - 20:31
У Києві неадекват помстився комунальникам за відсутність гарячої води (фото)
У Києві чоловік напав на комунальників (колаж: РБК-Україна)

Відсутність гарячої води у Києві змусила піти на крайні заходи

У Києві сталася надзвичайна подія в одному зі спальних районів. Чоловік кинув цеглину в комунальну техніку і втік. Про це повідомляє ресурс Київ Оперативний в Facebook.

Інцидент стався у Солом'янському районі у четвер, 19 вересня. Неадекват розбив лобове скло дорогого екскаватора-погружчика JCB, вартість якого перевищує 2 млн гривень.

У Києві неадекват помстився комунальникам за відсутність гарячої води (фото)

У Києві чоловік напав на комунальників (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Таким чином чоловік вирішив висловити протест проти відсутності гарячої води у квартирі. Тепер хулігана розшукують правоохоронці.

"Чоловік кинув цеглину у комунальників через те, що у нього немає гарячої води. До речі, вода так і не з'явилася, а чоловіка вже шукають правоохоронці", - сказано в повідомленні.

У Києві неадекват помстився комунальникам за відсутність гарячої води (фото)

У Києві чоловік напав на комунальників (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі в коментарях розділилися в думках. Деякі вважають вчинок правильним, а дехто вважає, що екскаваторник то тут ні при чому, і міг постраждати від дій неадеквата.

  • Правильно... Скоро Київавтодор взагалі з мостів скидати будуть!
  • У Києві давно треба наводити порядки, а він йде 5 років по піз...
  • Так, це екскаваторник у всьому винен, трощіть комунальну техніку та працівників, і буде вам щастя. Д*біл.
  • Чим більше цеглин у комунальників - тим швидше держава забезпечить сніданок, обід і вечерю за свій рахунок.

У Києві неадекват помстився комунальникам за відсутність гарячої води (фото)

У Києві чоловік напав на комунальників (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Раніше ми писали, що в офісі Запоріжжяобленерго неадекват побив двох жінок через рахунок на світло.

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