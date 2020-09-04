В Киеве неадекват избил девушку-бариста прямо в кафе (видео)

В Киеве неадекватный мужчина забежал в кафе и напал на девушку-бариста. Он таскал ее за волосы, и ударил в лицо. Инцидент произошел на Борщаговке (Соломенский район).

Видео появилось на странице Киев Оперативный в Facebook. Сообщается, что нападавший "неславянской" внешности. Он забежал в кафе, выхватил у бариста телефон, а когда та пыталась его отобрать, напал на девушку.

Мужчину просят опознать и сообщить об этом.

В Киеве на Борщаговке мужчина напал на бариста (видео: facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях пользователи пишут, что рядом есть кабинет, где лечат метадоном наркозависимых людей.

"На кольцова, 13 есть кабинет, где нариков якобы "лечат" метадоном... Их там целые толпы ошиваются,

Там постоянно много людей ходит, неужели никто ничего не видел и не смог помочь?

Не может быть....наша еврапейская палицыя всех переловила..." - пишут комментаторы.

Ранее мы писали, что в Киеве на девушку жестоко напали в лифте. Появилось видео, по которому полиция просит опознать виновного.

Также сообщалось, что селяне спасли молодую украинку от пьяного полицейского-насильника.