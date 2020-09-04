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В Киеве неадекват избил девушку-бариста прямо в кафе (видео)

Автор: Светлана Мащенко

В одном из кафе Киева неадекват напал на девушку-бариста

В Киеве неадекватный мужчина забежал в кафе и напал на девушку-бариста. Он таскал ее за волосы, и ударил в лицо. Инцидент произошел на Борщаговке (Соломенский район).

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Видео появилось на странице Киев Оперативный в Facebook. Сообщается, что нападавший "неславянской" внешности. Он забежал в кафе, выхватил у бариста телефон, а когда та пыталась его отобрать, напал на девушку.

Мужчину просят опознать и сообщить об этом.

В Киеве на Борщаговке мужчина напал на бариста (видео: facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях пользователи пишут, что рядом есть кабинет, где лечат метадоном наркозависимых людей.

  • "На кольцова, 13 есть кабинет, где нариков якобы "лечат" метадоном... Их там целые толпы ошиваются,
  • Там постоянно много людей ходит, неужели никто ничего не видел и не смог помочь?
  • Не может быть....наша еврапейская палицыя всех переловила..." - пишут комментаторы.

Ранее мы писали, что в Киеве на девушку жестоко напали в лифте. Появилось видео, по которому полиция просит опознать виновного.

Также сообщалось, что селяне спасли молодую украинку от пьяного полицейского-насильника.

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