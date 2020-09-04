В Киеве неадекват избил девушку-бариста прямо в кафе (видео)

В одном из кафе Киева неадекват напал на девушку-бариста
В Киеве неадекватный мужчина забежал в кафе и напал на девушку-бариста. Он таскал ее за волосы, и ударил в лицо. Инцидент произошел на Борщаговке (Соломенский район).
Видео появилось на странице Киев Оперативный в Facebook. Сообщается, что нападавший "неславянской" внешности. Он забежал в кафе, выхватил у бариста телефон, а когда та пыталась его отобрать, напал на девушку.
Мужчину просят опознать и сообщить об этом.
В Киеве на Борщаговке мужчина напал на бариста (видео: facebook.com/KyivOperativ)
В комментариях пользователи пишут, что рядом есть кабинет, где лечат метадоном наркозависимых людей.
Ранее мы писали, что в Киеве на девушку жестоко напали в лифте. Появилось видео, по которому полиция просит опознать виновного.
Также сообщалось, что селяне спасли молодую украинку от пьяного полицейского-насильника.