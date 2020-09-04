У Києві неадекват побив дівчину-бариста прямо в кафе (відео)

У Києві неадекватний чоловік забіг до кафе та напав на дівчину-бариста. Він тягав її за волосся і вдарив в обличчя. Інцидент стався на Борщагівці (Солом'янський район).

Відео з'явилося на сторінці Київ Оперативний у Facebook. Повідомляється, що нападник "неслов'янської" зовнішності. Він забіг у кафе, вихопив у бариста телефон, а коли та намагалася його відібрати, напав на дівчину.

Чоловіка просять ідентифікувати і повідомити про це.

В Києві на Борщагівці чоловік напав на бариста (відео: facebook.com/KyivOperativ)

У коментарях користувачі пишуть, що поруч є кабінет, де лікують метадоном наркозалежних людей.

"На Кольцова, 13 є кабінет, де нариків нібито "лікують" метадоном... Їх там цілі натовпи ошиваються,

Там постійно багато людей ходить, невже ніхто нічого не бачив і не зміг допомогти?

Не може бути....наша єврапейськая паліція всіх переловила..." - пишуть коментатори.

Раніше ми писали, що у Києві на дівчину жорстоко напали у ліфті. З'явилося відео, на якому поліція просить впізнати винного.

Також повідомлялося, що селяни врятували молоду українку від п'яного поліцейського-ґвалтівника.