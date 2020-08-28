В Киеве на девушку жестоко напали в лифте: появилось видео

В Киеве на девушку напали в лифте (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве молодая девушка стала жертвой нападения в лифте

В Киеве разыскивают мужчину, который напал на молодую девушку в лифте на улице Жилянская, 118 (Шевченковский район).

Видео со злоумышленником и жертвой нападения появилось на странице Киев Оперативный в Facebook.

Нападение произошло около 18:00 24 августа. На видео можно рассмотреть, как молодая девушка и мужчина постарше ожидают лифт. Затем к ним подходит еще один мужчина, и все они заходят внутрь.

После чего один (который на видео сзади) вышел на третьем этаже, а второй напал на девушку. Он ударил ее кулаком в лицо, схватил за волосы и пытался поставить на колени.

К счастью, девушке удалось отбиться и убежать. Но заявление жертва нападения написала только на следующий день. Девушка была в шоке.

Нападавшего просят опознать и сообщить о нем.

Внимание! #Розыск! 24 августа, около 18.00, в лифте жилого дома по Жилянской, 118, с девушкой в лифт зашло двое мужчин. Один (который на видео стоит сзади) вышел на третьем этаже, второй ударил ее кулаком в лицо, схватил за волосы и пытался поставить на колени. Девушка начала сопротивляться и в результате чего ей удалось отбиться и убежать. Заявление написала только на следующий день, была в шоке. Может кто узнаёт нападавшего? Опубліковано Киев Оперативный Пʼятниця, 28 серпня 2020 р.

В Киеве на девушку напали в лифте (фото: facebook.com/KyivOperativ)

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