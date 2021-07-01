В Киеве нашли точку с самой высокой температурой: чем это опасно

Жители столицы рассказали, что спасаются от жары разными способами: ищут тенек в городе, пьют воду, пользуются специальными фонтанами и рамками или стараются не выходить в период высоких температур из дома. При температуре воздуха в Киеве +30 градусов, температура асфальта в центре города показала +46 градусов.

Лавочка в центре города, которая частично находится в тени, разогрелась в темном месте до +33 градусов, а на солнце намного больше, +52 градуса.

Остановки общественного транспорта находятся на солнце весь день и единственное там спасение – козырьки. Но и они нагреваются под палящими лучами.

Термометр показал, что брусчатка раскалилась до +49 градусов. И при такой температуре очень легко получить тепловой удар. Температура песка на городском пляже показала +47 градусов и там никакой тени нет совершенно.

В городском парке тень есть, и есть фонтаны, в которых дети спасаются от жары. Однако и там температура асфальта – почти +43 градуса.

Но рекорд температуры показала обычная лавочка в парке, почти +57 градусов. А значит, это место самое опасное в городе.

Видео эксперимента можно посмотреть тут.