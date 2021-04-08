В Киеве нашли способ пользоваться транспортом без спецпропуска: новый лайфхак

Например, чтобы добраться с правого берега на левый можно воспользоваться электричкой Киев-Гребенка, которая отправляется с Центрального железнодорожного вокзала.

Также на этом можно сэкономить немалые деньги, ведь услуги таксистов значительно выросли из-за локдауна в столице.

"Делюсь лайфхаком. Кому нужно добраться с левого на правый берег. Конечно не тем, кто как говорил мой отец "запанствовал" и для кого заплатить таксистам 400 и более в одну сторону - дело чести, или комфорта. А еще столько же и в обратную сторону! Если подумать, то у таксистов сейчас столько заказов, жатва и на нормальных тарифах. А где те таксисты, прославляли свою добродетель прошлого локдауна в социальных сетях? В конце концов разговор не о них. Нужно было посетить врача на правом берегу. Добрые люди (спасибо им) подсказали, что можно сесть на пригородную электричку, которая останавливается на Дарницком вокзале (а таких много) и доехать до вокзала. Дешево, без пробок", - поделилась киевлянка.

Также можно добраться с большим комфортом, но за большую стоимость. Для этого есть экспресс-поезд Борисполь-Киев.

"Кто желает больше комфорта, можно проехаться подороже, но, правда, поездом Борисполь - Киев. Одним словом экономия ощутима", - добавила киевлянка.