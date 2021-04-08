У Києві знайшли спосіб користуватися транспортом без спецперепустки: новий лайфхак

Наприклад, щоб дістатися з правого берега на лівий можна скористатися електричкою Київ-Гребінка, яка відправляється з Центрального залізничного вокзалу.

Також на цьому можна заощадити чималі гроші, адже послуги таксистів значно зросли через локдаун в столиці.

"Ділюся лайфхаком. Кому потрібно дістатися з лівого на правий берег. Звичайно не тим, хто як казав мій батько "запанствував" і для кого заплатити таксистам 400 і більше в одну сторону - справа честі, або комфорту. А ще стільки ж і у зворотний бік! Якщо подумати, то у таксистів зараз стільки замовлень, жнива і на нормальних тарифах. А де ті таксисти, прославляли свою цнотливість минулого локдауну в соціальних мережах? Зрештою розмова не про них. Потрібно було відвідати лікаря на правому березі. Добрі люди (спасибі їм) підказали, що можна сісти на приміську електричку, яка зупиняється на Дарницькому вокзалі (а таких багато) і доїхати до вокзалу. Дешево, без пробок", - поділилася киянка.

Також можна дістатися з великим комфортом, але за більшу вартість. Для цього є експрес-потяг Бориспіль-Київ.

"Хто бажає більше комфорту, можна проїхатися подорожче, але, правда, поїздом Бориспіль - Київ. Одним словом економія відчутна", - додала киянка.