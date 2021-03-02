В Киеве нашли способ бороться с насильниками: установили "антиманьячные" кнопки (фото)

В случае опасности нужно просто нажать на кнопку. Тогда включится мощная сирена и начнется световая подача сигнала.

"Хороший знак. Когда будет попытка изнасилования - нужно лишь добежать до кнопки", - сказано в сообщении.

В Киеве появились "антиманьячные кнопки" (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В комментариях украинцы сразу же отреагировали на новое устройство в парках. Люди отмечают, что подобные кнопки уже целый год стоят в Куреневском парке.

Главное вовремя найти эту кнопку.