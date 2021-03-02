В Киеве нашли способ бороться с насильниками: установили "антиманьячные" кнопки (фото)

В Киеве придумали, как обезопасить людей от маньяков и насильников. Так, в скверах и парках начали появляться специальные устройства с кнопками.
Об этом сообщают на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
В случае опасности нужно просто нажать на кнопку. Тогда включится мощная сирена и начнется световая подача сигнала.
"Хороший знак. Когда будет попытка изнасилования - нужно лишь добежать до кнопки", - сказано в сообщении.
В комментариях украинцы сразу же отреагировали на новое устройство в парках. Люди отмечают, что подобные кнопки уже целый год стоят в Куреневском парке.
Главное вовремя найти эту кнопку.
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