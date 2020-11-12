Хоть бы одного оставил: женщина рассказала о смерти сына и мужа от рук маньяка в Кривом Роге

Убийство в Кривом Роге (коллаж: РБК-Украина)

Жительница Кривого Рога рассказала о смерти родных от рук маньяка

В Кривом Роге, 7 ноября, Тарас Усенко напал на прохожих с ножом и порезал 10 человек, включая 8-летнего ребенка. При этом он убил двух человек, которые были отцом и сыном. В тот день могла также умереть и женщина, но мужчины послали ее в магазин, и она ушла вперед.

59-летняя Юлия Костецкая со слезами на глазах рассказала, что в воскресенье, 8 ноября, она собиралась с мужем и сыном ехать в Винницкую область. Им нужно было сходить что-то купить. Сын предложил ей пойти в магазин, и сказал, что они с отцом догонят ее. Об этом женщина рассказала "Фактам".

"Я пошла в магазин, хожу-хожу, а хлопцев моих нет. "Вот гады, - думаю, - приду домой, я вам дам", - вспоминает Юлия Алексеевна.

Когда она купила все необходимы продукты и возвращалась домой, то ей позвонили и спросили, знает ли она Костецкого Николая Антоновича? А потом сказали, что его убили.

Юлия Костецкая с мужем Николаем (фото: fakty.ua)

Женщина побежала на место убийства, и когда увидела тело окровавленного мужа на земле, то громко закричала: "Коля, вставай!" Ей казалось, что он еще жив, после чего она потеряла сознание.

Она пришла в себя, когда кто-то начал ее бить по щекам, чтобы привести в чувство. Женщина рвалась к мертвому супругу, но ее не пускали к нему.

Она не знает, как все произошло, но в сети появилось видео из камеры наблюдения. На нем видно, как на ее 31-летнего сына нападает убийца. 66-летний отец шел за сыном и попытался его защитить, но маньяк нанес ему тоже многочисленные ножевые ранения, после которых он упал.

Сын Юлии Костецкой (фото: fakty.ua)

"Хоть бы одного оставил, нелюдь! Как мне теперь жить? Хочу спросить у него: "За что? Я вымаливала это дитя у Бога целых восемь лет… А ты его убил!", - рассказала женщина.

Юлия Алексеевна призналась, что они с мужем не могли долго завести ребенка. У нее произошел выкидыш, и после этого 8 лет не было детей. Женщина лечилась, но это не дало положительного результата. Тогда знакомая, которая работала в роддоме, рассказала, что есть брошенные дети.

Она изначально хотела забрать девочку, но ее удочерили. А потом ей вынесли недоношенного мальчика, которого звали так же, как и мужа Колей. Они решили с мужем его забрать.

Напомним, у маньяка из Кривого Рога нашли "тетрадь смерти".

Мы также писали о том, что пострадавших в этой резне могло быть намного больше, поскольку маньяк заходил в школу и общался там с дежурной.