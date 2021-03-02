У Києві знайшли спосіб боротися з ґвалтівниками: встановили "антиманіячні" кнопки (фото)

У Києві придумали, як убезпечити людей від маніяків і ґвалтівників. Так, у скверах і парках почали з'являтися спеціальні пристрої з кнопками.
Про це повідомляють на сторінці dtp.kiev.ua Facebook.
У разі небезпеки потрібно просто натиснути на кнопку. Тоді включиться потужна сирена і почнеться світлова подача сигналу.
"Хороший знак. Коли буде спроба зґвалтування - потрібно лише добігти до кнопки", - сказано в повідомленні.
В коментарях українці відразу ж відреагували на новий пристрій у парках. Люди зазначають, що подібні кнопки вже цілий рік стоять у Куренівському парку.
Головне вчасно знайти цю кнопку.
Як ми писали раніше, жінка розповіла про смерть сина і чоловіка від рук маніяка в Кривому Розі.