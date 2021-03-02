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У Києві знайшли спосіб боротися з ґвалтівниками: встановили "антиманіячні" кнопки (фото)

Автор: Людмила Жукова

У Києві придумали, як убезпечити людей від маніяків і ґвалтівників. Так, у скверах і парках почали з'являтися спеціальні пристрої з кнопками.

Про це повідомляють на сторінці dtp.kiev.ua Facebook.

У разі небезпеки потрібно просто натиснути на кнопку. Тоді включиться потужна сирена і почнеться світлова подача сигналу.

"Хороший знак. Коли буде спроба зґвалтування - потрібно лише добігти до кнопки", - сказано в повідомленні.

У Києві з'явилися "антиманіячні кнопки" (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В коментарях українці відразу ж відреагували на новий пристрій у парках. Люди зазначають, що подібні кнопки вже цілий рік стоять у Куренівському парку.

Головне вчасно знайти цю кнопку.

  • У Куренівському парку, понад рік, такі стоять, і все ок, ніхто не ламає, іноді діти бавляться, натискають кнопку, спрацьовує мигалка.
  • Їх через тиждень позривають, зрозуміють як можна розібрати і здати на метал і маніяки знову будуть почувати себе вільно.
  • А чому тільки в парках? Такі кнопки і в кожному під'їзді повинні стояти і у дворах. У парку "березовий гай" на Пріорці не бачила.
  • У Куренівському парку вже стоїть понад рік і ніхто не потягнув.

Як ми писали раніше, жінка розповіла про смерть сина і чоловіка від рук маніяка в Кривому Розі.

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Новини України маньяк
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