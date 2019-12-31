В Киеве нашли шесть брошенных тигров: хозяин оставил умирать (фото)

В Киеве нашли брошенных тигров в клетках (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

В Киеве дикие животные жили в ужасных условиях

В Киеве обнаружили шесть брошенных тигров в клетках, которых владелец оставил без каких-либо условий к существованию. Животные находились в вольерах на Жуковом острове в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Спасти животных удалось благодаря женщине, которая позвонила правоохранителям. В полиции уже открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными. На данный момент решается вопрос о помещении тигров в специальные учреждения.

В Киеве нашли брошенных тигров в клетках (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Правоохранители на острове посреди Днепра выявили шестерых животных в вольерах в страшных условиях.

Ужалось установить, что территория, на которой находились тигры, является частной охраняемой собственностью, но хозяин там не проживает.

В Киеве нашли брошенных тигров в клетках (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

В полиции уже начали уголовное производство по статье 299 (Жестокое обращение с животными). Виновнику грозит до трех лет ограничения свободы.

Стоит отметить, что Украина уже присоединилась к всемирной тенденции "цирк без животных". Чиновники обещают, что в 2020 году закончится многолетняя кабала тигров, медведей, лошадей и других цирковых животных.

В Киеве нашли брошенных тигров в клетках (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)