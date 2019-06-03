В Киеве нашествие бабочек: потрясающие фото и видео

Нашествие бабочек в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

Ученые объясняют нашествие бабочек их сезонной миграцией

Нашествие бабочек заметили жители в Киева на этих выходных. Пользователи сети выкладывают впечатляющие фото и видео с летающими колониями насекомых.

Отметим, что бабочки вида "репейница", другие названия "чертополоховка", "чертополоховая углокрыльница" (лат. Vanessa cardui), питаются нектаром цветущих лип, которые они как раз и "атаковали" на минувших выходных.

В Министерстве экологии заявили, что такое количество насекомых связанно с их сезонной миграцией.

"Никогда не видел, чтобы их было так много именно вокруг лип прямо на улицах города", - написал Serge Utevsky, опубликовавший яркие снимки насекомых.

Нашествие бабочек в Киеве (фото: facebook.com/serge.utevsky)

А киевлянка Юлия Сытник выложила видео с роящимися около лип бабочками на Троещине.

Нашествие бабочек в Киеве (видео: facebook.com/ysitnik21)

"Vanessa cardui относится к мигрирующим видам бабочек. Они прилетели в Украину с Северной Африки, чтобы временно здесь остановиться и дальше продолжить свое путешествие на Север. Осенью "репейница" снова вернется в Африку.

Нашествие бабочек в Киеве (скрин: facebook.com/minpryrody)

Кроме лип бабочки пьют сладкий нектар и с других цветущих растений.

Нашествие бабочек в Киеве (фото: facebook.com/Юлиана Лебединская)

Но самые массовые колонии насекомых заметили все же около цветущих липовых деревьев.

Нашествие бабочек в Киеве (фото: facebook.com/Ksenia Tsutsol)

Насекомые, летящие по трассах, часто гибнут на стеклах и радиаторах авто.

"Нашествие бабочек на трассе. Летают стаями, стекло чистим постоянно", - написала Ольга Черкасова.

Нашествие бабочек в Киеве (фото: facebook.com/Ольга Черкасова)

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