У Києві нашестя метеликів: приголомшливі фото і відео

Нашестя метеликів у Києві (колаж: РБК-Україна)

Вчені пояснюють нашестя метеликів їх сезонною міграцією

Нашестя метеликів помітили жителі Києва на цих вихідних. Користувачі мережі викладають вражаючі фото і відео з літаючими колоніями комах.

Зазначимо, що метелики виду "Сонцевик будяковий" (лат. Vanessa cardui), харчуються нектаром квітучих лип, які вони як раз і "атакували" на минулих вихідних.

У Міністерстві екології заявили, що така кількість комах пов'язана з їх сезонною міграцією.

"Ніколи не бачив, щоб їх було так багато саме навколо лип прямо на вулицях міста", - написав Serge Utevsky, який опублікував яскраві знімки комах.

Нашестя метеликів у Києві (фото: facebook.com/serge.utevsky)

А киянка Юлія Ситник виклала відео з літаючими поблизу лип метеликами на Троєщині.

Нашестя метеликів у Києві (відео: facebook.com/ysitnik21)

"Vanessa cardui відноситься до мігруючих видів метеликів. Вони прилетіли в Україну з Північної Африки, щоб тимчасово тут зупинитися і далі продовжити свою подорож на Північ. Восени "сонцевик" знову повернеться в Африку.

Нашестя метеликів у Києві (скрін: facebook.com/minpryrody)

Крім лип метелики п'ють солодкий нектар і з інших квітучих рослин.

Нашестя метеликів у Києві (фото: facebook.com/Юлиана Лебединська)

Але найбільш масові колонії комах помітили все ж близько квітучих липових дерев.

Нашестя метеликів у Києві (фото: facebook.com/Ksenia Tsutsol)

Комахи, що летять по трасах, часто гинуть на склі і радіаторах автомобілів.

"Нашестя метеликів на трасі. Літають зграями, скло чистимо постійно", - написала Ольга Черкасова.

Нашестя метеликів в Києві (фото: facebook.com/Ольга Черкасова)

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А також повідомляли про те, що мережу вразила подяка кота, якого врятували під час пожежі в Каліфорнії.