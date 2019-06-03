У Києві нашестя метеликів: приголомшливі фото і відео

Вчені пояснюють нашестя метеликів їх сезонною міграцією
Нашестя метеликів помітили жителі Києва на цих вихідних. Користувачі мережі викладають вражаючі фото і відео з літаючими колоніями комах.
Зазначимо, що метелики виду "Сонцевик будяковий" (лат. Vanessa cardui), харчуються нектаром квітучих лип, які вони як раз і "атакували" на минулих вихідних.
У Міністерстві екології заявили, що така кількість комах пов'язана з їх сезонною міграцією.
"Ніколи не бачив, щоб їх було так багато саме навколо лип прямо на вулицях міста", - написав Serge Utevsky, який опублікував яскраві знімки комах.
Нашестя метеликів у Києві (фото: facebook.com/serge.utevsky)
А киянка Юлія Ситник виклала відео з літаючими поблизу лип метеликами на Троєщині.
Нашестя метеликів у Києві (відео: facebook.com/ysitnik21)
"Vanessa cardui відноситься до мігруючих видів метеликів. Вони прилетіли в Україну з Північної Африки, щоб тимчасово тут зупинитися і далі продовжити свою подорож на Північ. Восени "сонцевик" знову повернеться в Африку.
Нашестя метеликів у Києві (скрін: facebook.com/minpryrody)
Крім лип метелики п'ють солодкий нектар і з інших квітучих рослин.
Нашестя метеликів у Києві (фото: facebook.com/Юлиана Лебединська)
Але найбільш масові колонії комах помітили все ж близько квітучих липових дерев.
Нашестя метеликів у Києві (фото: facebook.com/Ksenia Tsutsol)
Комахи, що летять по трасах, часто гинуть на склі і радіаторах автомобілів.
"Нашестя метеликів на трасі. Літають зграями, скло чистимо постійно", - написала Ольга Черкасова.
Нашестя метеликів в Києві (фото: facebook.com/Ольга Черкасова)
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