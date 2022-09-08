В Киеве наконец-то появилась улица Романа Ратушного: что переименовали

За переименование Волгоградской улицы было отдано 68 голосов "за".

Заметим, что в столице еще месяц назад активисты начали цеплять самодельные вывески "ул. Ратушного" на улице Волгоградской, которую они требовали переименовать.

Добавим, что во время общественного голосования из всех вариантов переименования улицы в Соломенском районе 29 923 голоса отдали за новое название именно в честь основателя и лидера инициативы "Защитим Протасов Яр", который погиб от рук российских оккупантов. Роману было всего 24 года…

Активисты давно требовали переименовать Волгоградскую (фото: facebook.com/chesno.kyiv)

Где улица имени Романа Ратушного в Киеве?

Именем Ратушного названа улица в Соломенском районе столицы, возле Железнодорожного массива и Батыевой горы. Неподалеку находится и Протасов Яр, защиту которого от застройки можно справедливо назвать делом жизни Романа.

Пролегает она от Докучаевской до Соломенской улицы. Продолжением (от начала улицы) служит Приветливая улица. Приобщаются улицы Ивана Неходы и Городня. С парной стороны улицы располагается Соломенский ландшафтный парк.

Эта улица известна еще с начала XX века как безымянный путь на выгонных землях, соединявший Батыеву гору с Александровской слободкой. Примерно по этому месту проходила граница Лыбедской части Киева и Соломенки.

Улица Романа Ратушного (фото: wikipedia.org)

Добавим, что летом петиция о предоставлении Героя Украины павшему Роману Ратушному набрала необходимых 25 тысяч подписей.