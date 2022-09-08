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У Києві нарешті з'явилася вулиця Романа Ратушного: що перейменували

У Києві з'явилася вулиця Ратушного (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

В Києві з'явиться вулиця імені Романа Ратушного. На честь активіста і воїна, який загинув у війні за Україну біля Ізюма на Харківщині 9 червня, перейменували вулицю Волгоградську.

Таке рішення 8 вересня було прийняте на засіданні міської ради в рамках голосування за дерусифікацію столичних вулиць.

За перейменування Волгоградської вулиці було віддано 68 голосів "за".

Зауважимо, що у столиці ще місяць тому активісти почали чіпляти саморобні вивіски "вул. Ратушного" на вулиці Волгоградській, яку вони вимагали перейменувати.

Додамо, що під час громадського голосування з-поміж усіх варіантів перейменування вулиці у Солом’янському районі 29 923 голоси віддали за нову назву саме на честь засновника та лідера ініціативи "Захистимо Протасів Яр", який загинув від рук російських окупантів. Роману було всього 24 роки…

Активісти давно вимагали перейменувати Волгоградську (фото: facebook.com/chesno.kyiv)

Де вулиця імені Романа Ратушного в Києві?

Іменем Ратушного названа вулиця в Солом'янському районі столиці, біля Залізничного масиву і Батиєвої гори. Неподалік знаходиться і Протасів Яр, захист якого від забудови можна справедливо назвати справою життя Романа.

Пролягає вона від Докучаєвської до Солом'янської вулиці. Продовженням (від початку вулиці) слугує Привітна вулиця. Прилучаються вулиці Івана Неходи та Городня. З парної сторони вулиці розташовується Солом'янський ландшафтний парк.

Ця вулиця відома ще від початку XX століття як безіменний шлях на вигінних землях, що сполучав Батиєву гору з Олександрівською слобідкою. Приблизно цією місциною проходила межа Либідської частини Києва та Солом'янки.

Вулиця Романа Ратушного (фото: wikipedia.org)

Додамо, що влітку петиція про надання Героя України полеглому Роману Ратушному набрала необхідних 25 тисяч підписів.

Нагадаємо, що загинув активіст Роман Ратушний 9 червня в бою під Ізюмом.

Також ми писали, що у Києві створять ландшафтний заказник "Протасів Яр" на честь вшанування пам'яті Романа Ратушного.

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Київ