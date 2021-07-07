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В Киеве наградили детей, которые пели гимн Украины во дворе перед игрой в футбол

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Киев, Среда 07 июля 2021 20:32
В Киеве наградили детей, которые пели гимн Украины во дворе перед игрой в футбол Коллаж РБК-Украина: в Киеве наградили детей, которые спели гимн Украины
Автор: Роман Мирончук

В Киеве наградили маленьких футболистов, которые перед игрой во дворе спели Гимн Украины. Им подарили мячи, шарфы и бесплатные занятия на стадионе на Троещине.

Об этом рассказала Деснянская РГА на своей странице в Facebook.

"За патриотизм, активную жизненную позицию и прославления нашего района ребята будут награждены футбольными мячами, шарфами сборной и получат возможность тренироваться в муниципальном клубе ФК "Выгуровщина", - говорится в сообщении.

Награждение детей состоялось на Центральной спортивной арене Деснянского района по ул. Драйзера, 2-Б.

Отметим, что видео с детьми сильно растрогало сеть, и многие люди писали о том, что детей нужно наградить, чтобы у них была мотивация на будущее.

Напомним, что во Львовской области 6-летний Марко Данчевский установил рекорд Украины в номинации "Наибольшее количество названий стран, воспроизведенных ребенком наизусть по контуру карты". Мальчик назвал 196 стран по контуру карты за 13,5 минут.

Мы также писали о том, маленькие близняшки-фанатки Украины поразили эмоциями во время матча с Англией. На кадрах, размещенных в сети, изображены две юные сестрички-болельщицы. Девочки примерно 6-7 лет, их волосы заплетены в косы-колоски, а на лицах - неподдельные эмоции.

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