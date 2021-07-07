В Киеве наградили детей, которые пели гимн Украины во дворе перед игрой в футбол

В Киеве наградили маленьких футболистов, которые перед игрой во дворе спели Гимн Украины . Им подарили мячи, шарфы и бесплатные занятия на стадионе на Троещине.

Об этом рассказала Деснянская РГА на своей странице в Facebook .

"За патриотизм, активную жизненную позицию и прославления нашего района ребята будут награждены футбольными мячами, шарфами сборной и получат возможность тренироваться в муниципальном клубе ФК "Выгуровщина", - говорится в сообщении.

Награждение детей состоялось на Центральной спортивной арене Деснянского района по ул. Драйзера, 2-Б.

Отметим, что видео с детьми сильно растрогало сеть, и многие люди писали о том, что детей нужно наградить, чтобы у них была мотивация на будущее.