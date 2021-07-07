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У Києві нагородили дітей, які співали гімн України у дворі перед грою в футбол

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Київ, Середа 07 липня 2021 20:32
У Києві нагородили дітей, які співали гімн України у дворі перед грою в футбол Колаж РБК-Україна: в Києві нагородили дітей, які заспівали гімн України
Автор: Роман Мирончук

У Києві нагородили маленьких футболістів, які перед грою у дворі заспівали Гімн України. Їм подарували м'ячі, шарфи і безплатні заняття на стадіоні на Троєщині.

Про це розповіла Деснянська РДА на своїй сторінці в Facebook.

"За патріотизм, активну життєву позицію та прославлення нашого району хлопці будуть нагороджені футбольними м'ячами, шарфами збірної і отримають можливість тренуватися в муніципальному клубі ФК "Вигурівщина", - йдеться в повідомленні.

Нагородження дітей відбулося на Центральній спортивній арені Деснянського району по вул. Драйзера, 2-Б.

Зазначимо, що відео з дітьми сильно зворушило мережу, і багато людей писали про те, що дітей потрібно нагородити, щоб у них була мотивація на майбутнє.

Нагадаємо, що у Львівській області 6-річний Марко Данчевський встановив рекорд України в номінації "Найбільша кількість назв країн, відтворених дитиною напам'ять по контуру карти". Хлопчик назвав 196 країн по контуру карти за 13,5 хвилин.

Ми також писали про те, маленькі близнючки-фанатки України вразили емоціями під час матчу з Англією. На кадрах, розміщених в мережі, зображені дві юні сестрички-вболівальниці. Дівчатка приблизно 6-7 років, їх волосся заплетене в коси-колоски, а на обличчях - непідробні емоції.

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