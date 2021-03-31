В Киеве начнут отключать отопление: названа новая дата

В Киеве уже через несколько дней могут отключить отопление. Это связано с тем, что среднесуточная температура воздуха начала подниматься и прогнозы синоптиков на ближайшие дни очень оптимистичные.
Такое заявление сделал мэр столицы Виталий Кличко на брифинге в среду, 31 марта.
"Сейчас уже пришли более теплые дни. Вчера было солнце, такая, по-настоящему уже, весенняя погода. И хотел бы сообщить, что с 5 апреля столица начнет процесс отключение отопления. На это городу понадобится около пяти дней", - сообщил мэр Киева.
Кличко отметил, что по прогнозу синоптиков среднесуточная температура будет выше 8 градусов, поэтому можно уже отключать отопление. Такая ситуация в столице сложилась уже не впервые – когда отопление выключают ранее 15 апреля. По словам Кличко, киевляне таким образом смогут сэкономить на оплате услуг за отопление.
Однако, социальные объекты – садики, школы, больницы – пока отключать не будут. Как рассказал мэр, такие объекты будут отключать ранее только по заявкам и до 15 апреля все объекты будут с теплом.
Виталий Кличко назвал новую дату отключения отопления в Киеве
Стоит отметить, что ранее мэр Киева заявлял о том, что отопление могут отключить позже, если ситуация с погодой не улучшится.
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