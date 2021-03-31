В Киеве начнут отключать отопление: названа новая дата

"Сейчас уже пришли более теплые дни. Вчера было солнце, такая, по-настоящему уже, весенняя погода. И хотел бы сообщить, что с 5 апреля столица начнет процесс отключение отопления. На это городу понадобится около пяти дней", - сообщил мэр Киева.

Кличко отметил, что по прогнозу синоптиков среднесуточная температура будет выше 8 градусов, поэтому можно уже отключать отопление. Такая ситуация в столице сложилась уже не впервые – когда отопление выключают ранее 15 апреля. По словам Кличко, киевляне таким образом смогут сэкономить на оплате услуг за отопление.

Однако, социальные объекты – садики, школы, больницы – пока отключать не будут. Как рассказал мэр, такие объекты будут отключать ранее только по заявкам и до 15 апреля все объекты будут с теплом.

Виталий Кличко назвал новую дату отключения отопления в Киеве