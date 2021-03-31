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У Києві почнуть відключати опалення: названа нова дата

Автор: Анна Шиканова

У Києві вже через кілька днів можуть відключити опалення. Це пов'язано з тим, що середньодобова температура повітря почала підійматися і прогнози синоптиків на найближчі дні дуже оптимістичні.

Таку заяву зробив мер столиці Віталій Кличко на брифінгу у середу, 31 березня.

"Зараз вже прийшли більш теплі дні. Вчора було сонце, така, по-справжньому вже, весняна погода. І хотів би повідомити, що з 5 квітня столиця почне процес відключення опалення. На це місту знадобиться близько п'яти днів", - повідомив мер Києва.

Кличко зазначив, що за прогнозом синоптиків середньодобова температура буде вище 8 градусів, тому можна вже відключати опалення. Така ситуація в столиці склалася вже не вперше – коли опалення вимикають раніше 15 квітня. За словами Кличка, кияни таким чином зможуть заощадити на оплаті послуг за опалення.

Однак, соціальні об'єкти – садки, школи, лікарні – поки відключати не будуть. Як розповів мер, такі об'єкти будуть відключати раніше тільки по заявках і до 15 квітня всі об'єкти будуть з теплом.

Віталій Кличко назвав нову дату відключення опалення в Києві

Варто відзначити, що раніше мер Києва заявляв про те, що можуть відключити опалення пізніше, якщо ситуація з погодою не покращиться.

А також ми розповідали, коли почнуть відключати опалення у всіх регіонах України.

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