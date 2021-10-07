Когда в Киеве начнется отопительный сезон для жилых домов: Кличко сделал заявление

В Киеве отопительный сезон уже стартовал для бюджетных организаций и учреждений, а в жилые дома тепло могут дать в ближайшие дни, заявил мэр столицы Виталий Кличко 7 октября в начале заседания Киевсовета.

Об этом передали в пресс-службе КГГА.

"С начала этой недели теплоснабжающие предприятия Киева начали подавать тепло в больницы, детские сады и школы. Учитывая погодные условия, мы уже за считанные дни можем начать отопительный сезон для жилых домов", - рассказал градоначальник.

Вместе с тем Кличко обратил внимание на проблему цены природного газа, актуальная стоимость которого выше прошлогодней в 8 раз, и той, что заложена в тариф предприятия.

"Именно поэтому сегодня мы должны принять решение в интересах потребителей. Которое, с одной стороны, предоставит городу возможность уверенно войти в зиму, имея необходимые запасы газа. А с другой - не допустить роста тарифов на тепло для населения", - заявил мэр.

По словам Кличко, для этих целей в столице "могут и должны" воспользоваться дополнительными ресурсами.

"Это очень важный вопрос", - добавил он.