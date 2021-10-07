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Коли в Києві почнеться опалювальний сезон для житлових будинків: Кличко зробив заяву

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Київ, Четвер 07 жовтня 2021 12:22
Коли в Києві почнеться опалювальний сезон для житлових будинків: Кличко зробив заяву Фото: опалювальний сезон у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві опалювальний сезон вже стартував для бюджетних організацій та установ, а в житлові будинки тепло можуть дати найближчими днями, заявив мер столиці Віталій Кличко 7 жовтня на початку засідання Київради.

Про це передали в прес-службі КМДА.

"Від початку цього тижня теплопостачальні підприємства Києва розпочали подавати тепло в лікарні, дитячі садочки та школи. Враховуючи погодні умови, ми вже за лічені дні можемо розпочати опалювальний сезон для житлових будинків", - розповів градоначальник.

Разом з тим Кличко звернув увагу на проблему ціни природного газу, актуальна вартість якого вище торішньої в 8 разів, та тієї, що закладена в тариф підприємства.

"Саме тому сьогодні ми повинні ухвалити рішення в інтересах споживачів. Яке, з одного боку, надасть місту можливість впевнено ввійти в зиму, маючи необхідні запаси газу. А з іншого - не допустити зростання тарифів на тепло для населення", - заявив мер.

За словами Кличка, для цих цілей у столиці "можуть і повинні" скористатися додатковими ресурсами.

"Це дуже важливе питання", - додав він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів українцям про тарифи на опалення і запевнив, що в цьому сезоні їх підвищувати не будуть, позаяк держава стане тарифи стримувати - таку домовленість скріпили меморандумом уряд, НАК "Нафтогаз" і керівники міст під час Конгресу місцевих і регіональної влади при президенті.

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Віталий Кличко Київ Опалювальный сезон
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