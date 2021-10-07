Коли в Києві почнеться опалювальний сезон для житлових будинків: Кличко зробив заяву

У Києві опалювальний сезон вже стартував для бюджетних організацій та установ, а в житлові будинки тепло можуть дати найближчими днями, заявив мер столиці Віталій Кличко 7 жовтня на початку засідання Київради.

Про це передали в прес-службі КМДА.

"Від початку цього тижня теплопостачальні підприємства Києва розпочали подавати тепло в лікарні, дитячі садочки та школи. Враховуючи погодні умови, ми вже за лічені дні можемо розпочати опалювальний сезон для житлових будинків", - розповів градоначальник.

Разом з тим Кличко звернув увагу на проблему ціни природного газу, актуальна вартість якого вище торішньої в 8 разів, та тієї, що закладена в тариф підприємства.

"Саме тому сьогодні ми повинні ухвалити рішення в інтересах споживачів. Яке, з одного боку, надасть місту можливість впевнено ввійти в зиму, маючи необхідні запаси газу. А з іншого - не допустити зростання тарифів на тепло для населення", - заявив мер.

За словами Кличка, для цих цілей у столиці "можуть і повинні" скористатися додатковими ресурсами.

"Це дуже важливе питання", - додав він.