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Шмыгаль рассказал украинцам о тарифах на отопление: их будут сдерживать

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Понедельник 04 октября 2021 10:55
Шмыгаль рассказал украинцам о тарифах на отопление: их будут сдерживать Тарифы на отопление в Украине меняться не будут (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Тарифы на отопление для украинцев в этом сезоне повышаться не будут, а государство таким образом будет их сдерживать.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Тарифы на горячую воду и тепло в этом отопительном сезоне повышаться не будут. Такую договоренность скрепили меморандумом Правительство, НАК "Нафтогаз" и руководители городов во время Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины", - сообщил он.

Шмыгаль добавил, чтобы поддержать местную власть и гарантировать неизменность тарифов, государство направит НДФЛ в размере 4% - это дополнительно не менее 11 млрд грн.

"Меморандум также предусматривает поддержку со стороны государства тех общин, которые не способны самостоятельно покрывать часть расходов предприятий теплоснабжения", - написал глава правительства.

По словам Шмыгаля, с 1 октября для 80% домохозяйств снизилась цена на электроэнергию - 1,44 кВт⋅год. Он отметил, что это один из пяти шагов правительства, которые разработаны по инициативе президента Украины для урегулирования тарифов и стабильного прохождения отопительного сезона.

Как мы ранее писали, Шмыгаль рассказал, когда украинцам включат отопление в этом году.

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Денис Шмыгаль
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