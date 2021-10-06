Украина готова к отопительному сезону на 99%, - Шмыгаль

Украина готова к отопительному сезону на 99%. В подземных хранилищах почти 19 млрд кубометров газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства 6 октября, которое транслировалось на Youtube .

"Готовность к отопительному сезону всей сейчас инфраструктуры 99%", - сказал он.

Шмыгаль напомнил, что в подземных хранилищах Украины почти 19 млрд кубометров газа. "И этого будет достаточно, чтобы пройти зиму", - добавил премьер.

В то же время он заявил, что перед руководством "Укргаздобыча" и "Нафтогаза" правительство ставит задачу нарастить добычу собственного газа.

"Все инструменты для этого были предоставлены, переданы участки для добычи, предоставленные лицензии и соглашения о разделе продукции. Увеличение такой добычи - это вопрос национальной безопасности", - сказал он.