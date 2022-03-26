В Киеве снова начинают работу ЦНАПы: как они будут функционировать

В Киеве с 28 марта восстановят свою работу Центры предоставления административных услуг.
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
"Будет проводится выдача готовых документов и предоставление консультаций по общим вопросам. Информацию о работе ЦНАП, готовности и возможности получения ID-карты, загранпаспорта гражданина Украины, вида на постоянное и временное проживание, предоставленных через центры предоставления административных услуг города Киева можно получить по телефону", – рассказал Поворозник.
Центры предоставления административных услуг будут работать с 10.00 до 16.00.
Телефоны call-центра ЦНАП: 044 202 60 38 и 044 202 60 39.
Читайте также, как и где сейчас работают Новая почта и Укрпочта.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!