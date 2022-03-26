UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве снова начинают работу ЦНАПы: как они будут функционировать

Фото: В Киеве снова будут работать ЦНАПы (facebook.com/decentralizationua)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве с 28 марта восстановят свою работу Центры предоставления административных услуг.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Будет проводится выдача готовых документов и предоставление консультаций по общим вопросам. Информацию о работе ЦНАП, готовности и возможности получения ID-карты, загранпаспорта гражданина Украины, вида на постоянное и временное проживание, предоставленных через центры предоставления административных услуг города Киева можно получить по телефону", – рассказал Поворозник.

Как будут работать ЦНАПы

Центры предоставления административных услуг будут работать с 10.00 до 16.00.

Телефоны call-центра ЦНАП: 044 202 60 38 и 044 202 60 39.

Читайте также, как и где сейчас работают Новая почта и Укрпочта.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев