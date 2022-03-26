У Києві знову починають роботу ЦНАПи: як вони функціонуватимуть

У Києві з 28 березня відновлять свою роботу Центри надання адміністративних послуг.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
"Буде проводиться видача готових документів та надання консультацій із загальних питань. Інформацію про роботу ЦНАП, готовність і можливість отримання ID-карти, закордонного паспорта громадянина України, посвідки на постійне і тимчасове проживання, наданих через Центри надання адміністративних послуг міста Києва можна отримати по телефону", – розповів Поворозник.
Центри надання адміністративних послуг працюватимуть з 10.00 до 16.00.
Телефони call-центру ЦНАП: 044 202 60 38 і 044 202 60 39.
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