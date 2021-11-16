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В Киеве начали устанавливать "антикарманы" на дороге: что это даст

Автор: Людмила Жукова

В центре Киева дорожники начали устанавливать "антикарманы", которые расширяли проезжую часть. Теперь дороги будут уже, а тротуары шире.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Отмечается, что в Киеве продолжают реализовывать городской инфраструктурный проект в рамках "Общественного бюджета". Коммунальщики начали обустраивать новые "антикарманы". Они позволяют водителям лучше видеть пешеходов, также водители, которые нарушают ПДР, не смогут неправильно парковаться.

В 2019 году в Киеве обустроили "антикарманы" на пересечении улиц Владимирской и Ярославого вала, Хмельницкого и Коцюбинского, а также вдоль бульвара Леси Украинки.

Где еще в Киеве появятся "антикарманы" на дорогах:

  • на пересечении улиц Лысенко и Хмельницкого (две штуки), также обустроят на них антипарковочные столбики или велосипедные П-образные стойки;
  • на пересечении улицы Лысенко и Золотоворотского проезда (одна штука) вместе с клумбой и велопарковкой;
  • на пресечении улиц Лысенко и Ярославов Вал (одна штука);
  • на пересечении улицы Пирогова и бульвара Тараса Шевченко (две штуки).

Что такое "антикарман"

Антикарман - это сооружение на участке автодороги на остановке общественного транспорта, препятствующее парковке легковых автомобилей.

Как мы ранее писали,

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Киев