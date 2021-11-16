RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві почали встановлювати "антикармани" на дорозі: що це дасть

Автор: Людмила Жукова

У центрі Києва дорожники почали встановлювати "антикармани", які розширювали проїжджу частину. Тепер дороги будуть вужчі, а тротуари ширше.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Відзначається, що в Києві продовжують реалізовувати міський інфраструктурний проект в рамках "Громадського бюджету". Комунальники почали облаштовувати нові "антикармани". Вони дозволяють водіям краще бачити пішоходів, також водії, які порушують ПДР, не зможуть неправильно паркуватися.

У 2019 році в Києві облаштували "антикармани" на перетині вулиць Володимирської та Ярославого валу, Хмельницького та Коцюбинського, а також вздовж бульвару Лесі Українки.

Де ще в Києві з'являться "антикармани" на дорогах:

  • на перетині вулиць Лисенка та Хмельницького (дві штуки), також облаштують на них антипарковочні стовпчики або велосипедні П-подібні стійки;
  • на перетині вулиці Лисенка та Золотоворітського проїзду (одна штука) разом з клумбою та велопарковкою;
  • на перетині вулиць Лисенка та Ярославів Вал (одна штука);
  • на перетині вулиці Пирогова та бульвару Тараса Шевченка (дві штуки).

Що таке "антикарман"

Антикарман - це споруда на ділянці автодороги на зупинці громадського транспорту, що перешкоджає парковці легкових автомобілів.

Як ми раніше писали,

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ