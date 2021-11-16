У Києві почали встановлювати "антикармани" на дорозі: що це дасть

У центрі Києва дорожники почали встановлювати "антикармани", які розширювали проїжджу частину. Тепер дороги будуть вужчі, а тротуари ширше.
Про це повідомляється в сюжеті ТСН.
Відзначається, що в Києві продовжують реалізовувати міський інфраструктурний проект в рамках "Громадського бюджету". Комунальники почали облаштовувати нові "антикармани". Вони дозволяють водіям краще бачити пішоходів, також водії, які порушують ПДР, не зможуть неправильно паркуватися.
У 2019 році в Києві облаштували "антикармани" на перетині вулиць Володимирської та Ярославого валу, Хмельницького та Коцюбинського, а також вздовж бульвару Лесі Українки.
Антикарман - це споруда на ділянці автодороги на зупинці громадського транспорту, що перешкоджає парковці легкових автомобілів.
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