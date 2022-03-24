В Киеве начали печь хлеб "Чернобаевский": рецепт создал столичный кулинар

"Хлеб "Чернобаевский"! Встречайте! Символизм этого хлеба состоит в том, что чернослив – это обгоревшие орки, белый лен – искры от украинской арты, а молотый мускатный орех – конечно же порох!" – написал Пивовар.

Он добавил, что украинским пекарям готов открыть рецепт хлеба "Чернобаевский" и пригласил обращаться к нему в личные сообщения на странице в Facebook.

Хлеб "Чернобаевский"

Название этого хлеба дал аэродром в Чернобаевке, где силы ВСУ уже девять раз отразили попытки противника высадиться и окопаться.

Маленькое село в Херсонской области стало известно на весь мир и для украинцев оно стало уже легендарным местом, символом тупости врага.

Андрей Пивовар живет и работает в Киеве. После начала войны России против Украины он остался в столице и продолжает печь хлеб для украинцев.

Также он вместе с помощниками активно помогает украинским защитникам и печет для них разные вкусности.

Андрей Пивовар