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В Киеве начали печь хлеб "Чернобаевский": рецепт создал столичный кулинар

Фото: В Киеве начали печь хлеб "Чернобаевский" (facebook.com/a.pyvovar)
Автор: Анна Шиканова

Киевский кулинар Андрей Пивовар придумал рецепт хлеба и назвал его "Чернобаевский". Он рассказал, что входит в состав этого хлеба и показал, как он выглядит.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Хлеб "Чернобаевский"! Встречайте! Символизм этого хлеба состоит в том, что чернослив – это обгоревшие орки, белый лен – искры от украинской арты, а молотый мускатный орех – конечно же порох!" – написал Пивовар.

Он добавил, что украинским пекарям готов открыть рецепт хлеба "Чернобаевский" и пригласил обращаться к нему в личные сообщения на странице в Facebook.

Хлеб "Чернобаевский"

Название этого хлеба дал аэродром в Чернобаевке, где силы ВСУ уже девять раз отразили попытки противника высадиться и окопаться.

Маленькое село в Херсонской области стало известно на весь мир и для украинцев оно стало уже легендарным местом, символом тупости врага.

Андрей Пивовар живет и работает в Киеве. После начала войны России против Украины он остался в столице и продолжает печь хлеб для украинцев.

Также он вместе с помощниками активно помогает украинским защитникам и печет для них разные вкусности.

Андрей Пивовар

Напомним, ранее мы рассказывали о других мистических местах в Украине, где враг раз за разом получает жесткий отпор от ВСУ.

А также мы писали о том, что маленькие украинские реки сами уничтожают российского врага.

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