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У Києві почали пекти хліб "Чорнобаївський": рецепт створив столичний кулінар

Фото: у Києві почали пекти хліб" Чорнобаївський " (facebook.com/a.pyvovar)
Автор: Анна Шиканова

Київський кулінар Андрій Пивовар придумав рецепт хліба і назвав його "Чорнобаївський". Він розповів, що входить до складу цього хліба і показав, як він виглядає.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook Facebook.

"Хліб "Чорнобаївський"! Зустрічайте! Символізм цього хліба полягає в тому, що чорнослив - це обгорілі орки, білий льон - іскри від української арти, а мелений мускатний горіх - звичайно ж порох!"- написав Пивовар.

Він додав, що українським пекарям готовий відкрити рецепт хліба "Чорнобаївський" і запросив звертатися до нього в особисті повідомлення на сторінці в Facebook.

Хліб "Чорнобаївський"

Назву цього хліба дав аеродром у Чорнобаївці, де сили ЗСУ вже дев'ять разів відбили спроби противника висадитися та окопатися.

Маленьке село в Херсонській області стало відомо на весь світ і для українців воно стало вже легендарним місцем, символом тупості ворога.

Андрій Пивовар живе і працює в Києві. Після початку війни Росії проти України він залишився в столиці та продовжує пекти хліб для українців.

Також він разом з помічниками активно допомагає українським захисникам і пече для них різні смаколики.

Андрій Пивовар

Нагадаємо, раніше ми розповідали про інші містичні місця в Україні, де ворог раз по раз отримує жорстку відсіч від ЗСУ.

А також ми писали про те, що маленькі українські річки самі знищують російського ворога.

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