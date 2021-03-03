В Киеве начали активно бороться с торгашами в переходах: появились фото

"В рейде приняли участие сотрудники отдела контроля по благоустройству и охраны окружающей среды Дарницкой райгосадминистрации, представители Департамента городского благоустройства КГГА и районного управления полиции. Спасибо всем, кто присоединился", - сказано в сообщении.

Также на странице напомнили, что лучший способ борьбы со стихийными торговцами - это не покупать у них ничего.

Отметим, что жители столицы уже давно жалуются на то, что в переходах торговцы совсем не дают пройти людям из-за своего товара. В комментариях украинцы отмечают, что это ненадолго и продавцы снова вернутся на насиженные места.

Якщо можна зробіть фото цієї локації сьогодні ввечері та завтра зранку. Щоб оцінити ефективність заходу...

Вчора орієнтовно о 15.00 не могла нормально вийти з метро (вихід до маршруток), бо бабці прямо на сходах торгували квітами та іншим крамом.

В Киеве разогнали продавцов, которые работали в подземном переходе у метро "Позняки" (фото: facebook.com/darn.kievcity.gov.ua)