У Києві почали активно боротися з торгашами в переходах: з'явилися фото

У Києві почали боротися з незаконними торговцями в підземних переходах. Так, наприклад, 3 березня рейд провели біля метро "Позняки".
Про це повідомляється на сторінці Дарницької міської адміністрації в Facebook.
"У рейді взяли участь працівники відділу контролю за благоустроєм та охорони навколишнього середовища Дарницької райдержадміністрації, представники Департаменту міського благоустрою КМДА та районного управління поліції. Спасибі всім, хто приєднався", - сказано в повідомленні.
Також на сторінці нагадали, що кращий спосіб боротьби зі стихійними торговцями - це не купувати у них нічого.
Відзначимо, що жителі столиці вже давно скаржаться на те, що в переходах торговці зовсім не дають пройти людям через свій товару. В коментарях українці відзначають, що це ненадовго і продавці знову повернуться на насиджені місця.
Як ми розповідали раніше, в дитячих іграшках з пластмаси було виявлено більше 100 речовин, які дуже небезпечні. Дослідники зазначають, що такими іграшками дітям грати дуже небезпечно.