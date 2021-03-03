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У Києві почали активно боротися з торгашами в переходах: з'явилися фото

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 14:52
У Києві почали активно боротися з торгашами в переходах: з'явилися фото У Києві почали боротися з торговцями в переходах (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві почали боротися з незаконними торговцями в підземних переходах. Так, наприклад, 3 березня рейд провели біля метро "Позняки".

Про це повідомляється на сторінці Дарницької міської адміністрації в Facebook.

"У рейді взяли участь працівники відділу контролю за благоустроєм та охорони навколишнього середовища Дарницької райдержадміністрації, представники Департаменту міського благоустрою КМДА та районного управління поліції. Спасибі всім, хто приєднався", - сказано в повідомленні.

Також на сторінці нагадали, що кращий спосіб боротьби зі стихійними торговцями - це не купувати у них нічого.

Відзначимо, що жителі столиці вже давно скаржаться на те, що в переходах торговці зовсім не дають пройти людям через свій товару. В коментарях українці відзначають, що це ненадовго і продавці знову повернуться на насиджені місця.

  • Якщо можна, зробіть фото цієї локації сьогодні ввечері та завтра зранку. Щоб оцінити ефективність заходу...
  • Вчора орієнтовно о 15.00 не могла нормально вийти з метро (вихід до маршруток), бо бабці прямо на сходах торгували квітами та іншим крамом.

У Києві почали активно боротися з торгашами в переходах: з'явилися фотоУ Києві почали активно боротися з торгашами в переходах: з'явилися фотоУ Києві почали активно боротися з торгашами в переходах: з'явилися фотоУ Києві почали активно боротися з торгашами в переходах: з'явилися фотоУ Києві розігнали продавців, які працювали в підземному переході біля метро "Позняки" (фото: facebook.com/darn.kievcity.gov.ua)

Як ми розповідали раніше, в дитячих іграшках з пластмаси було виявлено більше 100 речовин, які дуже небезпечні. Дослідники зазначають, що такими іграшками дітям грати дуже небезпечно.

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