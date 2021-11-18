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У Києві чоловік замінив лінолеум у ліфті, а комунальники приписали це собі (фото)

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Київ, Четвер 18 листопада 2021 15:23
У Києві чоловік замінив лінолеум у ліфті, а комунальники приписали це собі (фото) Чоловік замінив лінолеум в ліфті (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві чоловік замінив лінолеум у ліфті. Однак, комунальники приписали цю заслугу собі.

Так, інцидент стався в Оболонському районі столиці, повідомили в Telegram-каналі "Киев Сейчас".

Зокрема, ЖЕК закрив звернення та заявив, що саме його працівники замінили лінолеум.

Також працівники керівної компанії подякували чоловіку "за небайдужість та підтримання під'їзду в задовільному стані".

Окрім того, у ЖЕКу навіть не перепросили за своє оголошення, що нібито саме вони замінили лінолеум.

У Києві чоловік замінив лінолеум у ліфті, а комунальники приписали це собі (фото)У Києві чоловік замінив лінолеум у ліфті, а комунальники приписали це собі (фото)Комунальники приписали заслугу киянина собі (t.me/kyiv_n)

У коментарях користувачі вражені від вчинку комунальників.

  • Яка ганьба! І не стидно;
  • Який жах, самі нічого зробити не можуть;
  • Я так ліфт пофарбувала, а комунальники це приписали собі.

Раніше ми повідомляли, що у дитсадку Рівного відсторонена непривита вихователька побилася з колегами.

Також ми писали, що у київській аптеці жінка влаштувала скандал через маску.

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