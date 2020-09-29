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В Киеве мужчина заманил подростка в лес: изнасиловал и забрал деньги

Киев, Вторник 29 сентября 2020 09:59
В Киеве мужчина заманил подростка в лес: изнасиловал и забрал деньги
В Киеве разыскивают насильника (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве ищут насильника 17-летней девушки

В Киеве разыскивают мужчину 1969 года рождения, который заманил знакомую девушку в лес, изнасиловал ее и забрал деньги и планшет. Инцидент произошел на улице Выговского. Жертве всего лишь 17 лет. Об этом сообщают на странице Киев Оперативный в Facebook.

"К девушке подошел наглядно знакомый мужчина, поздоровался и потащил в лес. Там он изнасиловал девушку, а затем отобрал у нее 500 гривен и планшет. С места происшествия скрылся в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям удалось установить личность подозреваемого. Им оказался Гайдуков Владимир Павлович, 1969 года рождения. Владимир дважды привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия.

В полиции просят немедленно сообщить о нахождении преступника всем тем людям, кто что-либо о нем знает.

В Киеве мужчина заманил подростка в лес: изнасиловал и забрал деньги

В Киеве ищут насильника и вора (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, совсем недавно под Одессой разгорелся грандиозный скандал - главврача дома малютки обвиняют в растлении детей.

Также мы писали о том, что в начале сентября в Николаеве люди устроили самосуд над педофилом.

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