У Києві чоловік заманив підлітка в ліс: зґвалтував і забрав гроші

У Києві розшукують ґвалтівника (колаж РБК-Україна)

У Києві шукають ґвалтівника 17-річної дівчини

У Києві розшукують чоловіка 1969 року народження, який заманив знайому дівчину в ліс, зґвалтував її і забрав гроші і планшет. Інцидент стався на вулиці Виговського. Жертві всього лише 17 років. Про це повідомляють на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"До дівчини підійшов наглядно знайомий чоловік, привітався і потягнув у ліс. Там він зґвалтував дівчину, а потім відібрав у нього 500 гривень і планшет. З місця пригоди зник у невідомому напрямку", - сказано в повідомленні.

Завдяки оперативно-розшуковим заходам вдалося встановити особу підозрюваного. Ним виявився Гайдуков Володимир Павлович, 1969 року народження. Володимир двічі притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання зброї.

В поліції просять негайно повідомити про знаходження злочинця всім тим людям, хто що про нього знає.

У Києві шукають ґвалтівника і злодія (фото: facebook.com/KyivOperativ)

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