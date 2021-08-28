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В Киеве мужчина бросался в медиков камнями после падения с 8 этажа (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве мужчина выпал с 8-го этажа многоэтажки. После этого он напал на медиков.

Об этом сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

Так, инцидент произошел ночью против 28 августа на Осокорках.

По словам очевидцев, мужчина якобы отдохнул в квартире с компанией. Он является другом владельца квартиры.

Пострадавший якобы был под наркотиками. После падения он приземлился на крышу ресторана и был довольно энергичным – бросался в медиков камнями.

Впоследствии мужчину таки скрутили и отправили в больницу.

Мужчина выпал с 8 этажа в столице (фото: t.me/dtpkievua)

В комментариях пользователи с иронией отреагировали на произошедшее.

  • Какой-то Терминатор! У меня шок;
  • Это побочные действия от вакцины;
  • А вы говорили, что наркотики это смерть;
  • Еще такого не видела, какой ужас.

Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель хотел объехать пробку и стрелял по микроавтобусу.

Также мы писали, что в столице отец прокатил на самокате маленькую дочку по встречной полосе.

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Киевмедикокно