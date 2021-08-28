В Киеве мужчина бросался в медиков камнями после падения с 8 этажа (фото)

В Киеве мужчина выпал с 8-го этажа многоэтажки. После этого он напал на медиков.
Об этом сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua.
Так, инцидент произошел ночью против 28 августа на Осокорках.
По словам очевидцев, мужчина якобы отдохнул в квартире с компанией. Он является другом владельца квартиры.
Пострадавший якобы был под наркотиками. После падения он приземлился на крышу ресторана и был довольно энергичным – бросался в медиков камнями.
Впоследствии мужчину таки скрутили и отправили в больницу.
В комментариях пользователи с иронией отреагировали на произошедшее.
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