В Киеве мужчина бросался в медиков камнями после падения с 8 этажа (фото)

Так, инцидент произошел ночью против 28 августа на Осокорках.

По словам очевидцев, мужчина якобы отдохнул в квартире с компанией. Он является другом владельца квартиры.

Пострадавший якобы был под наркотиками. После падения он приземлился на крышу ресторана и был довольно энергичным – бросался в медиков камнями.

Впоследствии мужчину таки скрутили и отправили в больницу.

Мужчина выпал с 8 этажа в столице (фото: t.me/dtpkievua)

В комментариях пользователи с иронией отреагировали на произошедшее.