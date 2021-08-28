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У Києві чоловік кидався у медиків камінням після падіння з 8 поверху (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Києві чоловік випав з 8-го поверху багатоповерхівки. Після того він напав на медиків.

Про це повідомили в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

Так, інцидент стався вночі проти 28 серпня на Осокорках.

За словами очевидців, чоловік нібито відпочив у квартирі з компанією. Він є другом власника помешкання.

Постраждалий буцімто був під наркотиками. Після падіння він приземлився на дах ресторану і був досить енергійним – кидався в медиків камінням.

Згодом чоловіка таки скрутили та відправили у лікарню.

Чоловік випав з 8 поверху у столиці (фото: t.me/dtpkievua)

У коментарях користувачі з іронією відреагували на подію.

  • Якийсь Термінатор! В мене шок;
  • Це побічні дії від вакцини;
  • А ви казали, що наркотики це смерть;
  • Ще такого не бачила, який жах.

Раніше ми повідомляли, що у Києві водій хотів об'їхати затор та стріляв по мікроавтобусу.

Також ми писали, що у столиці батько прокотив на самокаті маленьку доньку по зустрічній полосі.

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