У Києві чоловік кидався у медиків камінням після падіння з 8 поверху (фото)

У Києві чоловік випав з 8-го поверху багатоповерхівки. Після того він напав на медиків.

Про це повідомили в Telegram-каналі dtp.kiev.ua .

У коментарях користувачі з іронією відреагували на подію.

Чоловік випав з 8 поверху у столиці (фото: t.me/dtpkievua)

Згодом чоловіка таки скрутили та відправили у лікарню.

Постраждалий буцімто був під наркотиками. Після падіння він приземлився на дах ресторану і був досить енергійним – кидався в медиків камінням.

За словами очевидців, чоловік нібито відпочив у квартирі з компанією. Він є другом власника помешкання.

Так, інцидент стався вночі проти 28 серпня на Осокорках.

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