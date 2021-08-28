ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве мужчина бросался в медиков камнями после падения с 8 этажа (фото)

Новина українською →
Киев, Суббота 28 августа 2021 17:39
В Киеве мужчина бросался в медиков камнями после падения с 8 этажа (фото) Мужчина выпал с 8 этажа в столице (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве мужчина выпал с 8-го этажа многоэтажки. После этого он напал на медиков.

Об этом сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

Так, инцидент произошел ночью против 28 августа на Осокорках.

По словам очевидцев, мужчина якобы отдохнул в квартире с компанией. Он является другом владельца квартиры.

Пострадавший якобы был под наркотиками. После падения он приземлился на крышу ресторана и был довольно энергичным – бросался в медиков камнями.

Впоследствии мужчину таки скрутили и отправили в больницу.

В Киеве мужчина бросался в медиков камнями после падения с 8 этажа (фото)В Киеве мужчина бросался в медиков камнями после падения с 8 этажа (фото)В Киеве мужчина бросался в медиков камнями после падения с 8 этажа (фото)В Киеве мужчина бросался в медиков камнями после падения с 8 этажа (фото)Мужчина выпал с 8 этажа в столице (фото: t.me/dtpkievua)

В комментариях пользователи с иронией отреагировали на произошедшее.

  • Какой-то Терминатор! У меня шок;
  • Это побочные действия от вакцины;
  • А вы говорили, что наркотики это смерть;
  • Еще такого не видела, какой ужас.

Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель хотел объехать пробку и стрелял по микроавтобусу.

Также мы писали, что в столице отец прокатил на самокате маленькую дочку по встречной полосе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев медик окно
LITE
Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день, главные приметы
Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день, главные приметы