У Києві чоловік кидався у медиків камінням після падіння з 8 поверху (фото)
У Києві чоловік випав з 8-го поверху багатоповерхівки. Після того він напав на медиків.
Про це повідомили в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.
Так, інцидент стався вночі проти 28 серпня на Осокорках.
За словами очевидців, чоловік нібито відпочив у квартирі з компанією. Він є другом власника помешкання.
Постраждалий буцімто був під наркотиками. Після падіння він приземлився на дах ресторану і був досить енергійним – кидався в медиків камінням.
Згодом чоловіка таки скрутили та відправили у лікарню.
Чоловік випав з 8 поверху у столиці (фото: t.me/dtpkievua)
У коментарях користувачі з іронією відреагували на подію.
- Якийсь Термінатор! В мене шок;
- Це побічні дії від вакцини;
- А ви казали, що наркотики це смерть;
- Ще такого не бачила, який жах.
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