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В Киеве мужчина вынес с работы сейф: внутри оказалось не желаемое

STYLERЖизнь    24.07.2019 - 20:15
В Киеве мужчина вынес с работы сейф: внутри оказалось не желаемое
Коллаж (РБК-Украина)

Мужчине теперь "светит" до шести лет тюрьмы

В Киеве работник решил обокрасть своего работодателя и вынес сейф из помещения. Мужчина вынес с работы железный ящик, но больших денег в нем не оказалось.Там оказалось чуть больше тысячи гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел на улице Маршала Гречка. Между владельцем магазина и работником завязалась драка. На место ЧП приехали копы. Как оказалось, работник вынес сейф из магазина, а владелец увидел это на камерах наблюдения.

"После просмотра видеозаписей мужчина решил не сообщать в полицию о преступлении, а взамен самостоятельно разобраться со своим подчиненным. Между мужчинами сразу возник словесный конфликт, который быстро перерос в драку", - рассказали в полиции.

Злоумышленника, укравшего сейф, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 28-летний местный житель, который ранее не имел проблем с законом.

"Начаты уголовные производства по части третьей статьи 185 (кража) и частью первой статьи 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В Киеве мужчина вынес с работы сейф: внутри оказалось не желаемоеФото: Работник украл сейф (kyiv.npu.gov.ua)

Работнику, который совершил кражу, грозит до шести лет лишения свободы. 

Как мы ранее писали, в Киеве фальшивомонетчик на днях обменял крупную сумму денег в гривнах на поддельную валюту, "подкупив" свою жертву предложенным очень низким курсом. Аферист промышлял уже давно - правоохранители поймали его на четвертой махинации. 

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