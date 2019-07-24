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У Києві чоловік виніс з роботи сейф: всередині виявилося не бажане

STYLERЖиття    24.07.2019 - 20:15
У Києві чоловік виніс з роботи сейф: всередині виявилося не бажане
Колаж (РБК-Україна)

Чоловікові тепер "світить" до шести років в'язниці

У Києві працівник вирішив обікрасти свого роботодавця і виніс сейф з приміщення. Чоловік виніс з роботи залізний ящик, але великих грошей у ньому не знайшов.Там виявилося трохи більше тисячі гривень. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Інцидент стався на вулиці Маршала Гречка. Між власником магазину і працівником зав'язалася бійка. На місце НП приїхали копи. Як виявилося, працівник виніс з магазину сейф, а власник побачив це на камерах спостереження.

"Після перегляду відеозаписів чоловік вирішив не повідомляти в поліцію про злочин, а натомість самостійно розібратися зі своїм підлеглим. Між чоловіками відразу виник словесний конфлікт, який швидко переріс у бійку", - розповіли в поліції.

Зловмисника, який вкрав сейф, затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ним виявився 28-річний місцевий житель, який раніше не мав проблем із законом.

"Розпочаті кримінальні провадження за частиною третьою статті 185 (крадіжка) та частиною першою статті 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

У Києві чоловік виніс з роботи сейф: всередині виявилося не бажанеФото: Працівник вкрав сейф (kyiv.npu.gov.ua)

Працівнику, який скоїв крадіжку, загрожує до шести років позбавлення волі.

Як ми раніше писали, у Києві фальшивомонетник днями обміняв велику суму грошей у гривнях на підроблену валюту, "підкупивши" свою жертву запропонованим дуже низьким курсом. Аферист промишляв вже давно - правоохоронці спіймали його на четвертій махінації.

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