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У Києві чоловік врятував дитину за допомогою вудочки: крига починала тріщати

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 березня 2021 13:13
У Києві чоловік врятував дитину за допомогою вудочки: крига починала тріщати У Києві чоловік врятував дитину (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві чоловік зробив героїчний вчинок. Він врятував дитину на крижині, яку віднесло від берега на пристойну відстань.

Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua Facebook.

Хлопчика віднесло на 20 метрів від берега на крижині. Лід під ним почав тріщати, а глибина річки в тому місці становила близько 10-15 метрів.

Чоловіки, які помітили дитину на крижині, придумали, як його врятувати. Вони кинули хлопчикові шнур спінінга, за який той і вхопився. Тоді рибалка і зміг підтягнути дитини на льоду до берега.

Операція з порятунку вдалася з першого разу.

На сторінці в соцмережі не зазначили, де саме це сталося, але в коментарях чоловіка назвали героєм, а батьків дитини зганьбили.

У Києві чоловік врятував дитину з допомогою спінінга

Як ми раніше писали, студент вступив до "групи смерті", щоб рятувати підлітків від суїцидів.

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