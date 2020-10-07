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В Киеве мужчина сорвался с балкона, пытаясь сбежать по простыне (фото)

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве произошла трагедия с мужчиной, который отчаянно пытался сбежать из квартиры на 5 этаже

В Киеве мужчина упал с балкона при попытке покинуть квартиру, спускаясь с пятого этажа на связке из простыней. Пострадавший погиб на месте от полученных множественных травм.

Так, согласно сообщению на Facebook-странице Киев Оперативный, инцидент произошел на улице Дмитрия Луценко (Голосеевский район).

По имеющейся информации, мужчина зашел к своему знакомому в гости. Они начали употреблять алкогольные напитки. Когда выпили уже достаточно, гость решил "откланяться". Но хозяин возражал и запер дверь.

Тогда "пленник" нашел выход: навязать связку простыней и спуститься по ней вниз. Из этого не вышло ничего хорошего - мужчина рухнул вниз прямо на камень головой. Шансов у него было мало.

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Мужчина упал с балкона в Киеве (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях украинцы заговорили о естественном отборе и вреде спиртных напитков.

"Трагедия всего этого произошла, когда продали водку в магазине. А дальше водка сделала свое дело. Там как правильно пишут, срабатывает естественный отбор", - написал один из пользователей сети.

Ранее мы писали, что в Киеве на проспекте Свободы рванул кабель, который ремонтники оставили без присмотра на улице.

Также сообщалось, что на выезде из Киева дерево упало на "Волгу", вследствие чего были пострадавшие.

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