У Києві чоловік зірвався з балкона, намагаючись втекти по простирадлу (фото)

У Києві чоловік впав з балкона при спробі покинути квартиру, спускаючись з п'ятого поверху на зв'язці з простирадел. Постраждалий загинув на місці від отриманих численних травм.

Так, згідно з повідомленням на Facebook-сторінці Київ Оперативний, інцидент стався на вулиці Дмитра Луценка (Голосіївський район).

За наявною інформацією, чоловік зайшов до свого знайомого в гості. Вони почали вживати алкогольні напої. Коли випили вже достатньо, гість вирішив "відкланятися". Але господар заперечував і замкнув двері.

Тоді "бранець" знайшов вихід: нав'язати зв'язку простирадел і спуститися по ній вниз. З цього не вийшло нічого хорошого - чоловік звалився вниз прямо на камінь головою. Шансів у нього було мало.

Чоловік впав з балкона у Києві (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В коментарях українці заговорили про природний відбір і шкідливість спиртних напоїв.

"Трагедія всього цього сталася, коли продали горілку в магазині. А далі горілка зробила свою справу. Там як правильно пишуть, спрацьовує природний відбір", - написав один з користувачів мережі.

Раніше ми писали, що у Києві на проспекті Свободи рвонув кабель, який ремонтники залишили без нагляду на вулиці.

Також повідомлялося, що на виїзді з Києва дерево впало на "Волгу", внаслідок чого були постраждалі.