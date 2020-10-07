В Киеве рванул кабель в 10 киловольт, который оставили на улице: видео с места ЧП

В Киеве посреди улицы взорвался кабель, который оставили под дождем
В Киеве жители одной из многоэтажек наблюдали, как под дождем искрит кабель. Мощные провода под напряжением раскопали и оставили без присмотра. В результате прогремел громкий взрыв со вспышкой.
Видео с инцидентом появилось на странице Киев Оперативный в Facebook.
"Безопасность на катастрофически высочайшем уровне. Киев, проспект Свободы, 24", - говорится в подписи под видеороликом.
В Киеве заискрил кабель и взорвался (видео: Киев Оперативный)
Украинцы в комментариях довольно иронично отнеслись к такой вопиющей небрежности коммунальщиков.
Видео с другого ракурса опубликовали также в паблике Facebook "Метро на Виноградарь".
Небыло воды-небудет света. Долбодятлорукожоппо...Опубліковано Vladimir Yaroshchuk Вівторок, 6 жовтня 2020 р.
В Киеве взорвался кабель (видео: facebook.com/yaroschuk)
Ранее мы писали про взрыв в Чабанах, где прорвало газовую трубу, из-за чего мощный хлопок было слышно во всей округе. А без жертв удалось обойтись лишь чудом.
Также сообщалось, что на выезде из Киева дерево упало на "Волгу", вследствие чего были пострадавшие.