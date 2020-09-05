В Киеве мужчина напал на девушку, но прохожие ему жетско отомстили (видео)

В Киеве мужчина напал на девушку и ограбил ее на глазах у прохожих. На видео попал момент нападения и расплата, которая постигла неадеквата.

Инцидент произошел в субботу, 5 сентября, по бульвару Леси Украинки. Видео снял очевидец нападения, который ехал в маршрутке. Оно появилось в Facebook Киев Оперативный.

В описании к кадрам говорится, что мужчина спортивной внешности ограбил и избил девушку в Киеве, но один из очевидцев задул агрессора из газового баллона и погнался за ним.

"Среди парней - наблюдателей этого действа - нашелся настоящий мужчина, который использовал газовый баллон и защитил девушку от нападающего. Молодец!" - подписано видео.

Девушка была настолько шокирована, что не смогла сказать ни слова и объяснить, кто нападавший, знакома она с ним или нет.

В Киеве на девушку напали среди улицы (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Ранее мы писали, что в Киеве неадекват избил девушку-бариста прямо в кафе. Нападение попало на видео.

Также сообщалось, что в Киеве на девушку жестоко напали в лифте. Появилось видео, по которому полиция просит опознать виновного.